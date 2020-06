Facebook



Una donna di 93 anni è morta carbonizzata all’interno del suo appartamento situato in via San Girolamo, nel centro storico di Agrigento.

Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sarebbero sviluppate nella serata di ieri e per la donna, che viveva sola, non c’è stato scampo malgrado il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto si sono recate anche diverse volanti della Polizia di Stato.

