Coronavirus, impennata decessi in Italia: 474 di cui 282 dei giorni scorsi

Facebook



Shares

Tornano ad aumentare i morti in Italia nell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 474, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. Sale così a 28.710 il totale delle vittime dall’inizio della crisi.

Il dato riferito però al maggior numero di decessi è in realtà una correzione ai dati dei giorni scorsi, infatti i morti riferibili soltanto alle ultime 24 ore sono 192 mentre 282 vittime sono riferibili al mese di Aprile e non conteggiate nei bollettini regionali della Lombardia nei giorni corrispondenti. Questo dà un po’ di ottimismo perché il dato comunicato di 474 faceva appunto parlare di “impennata” mentre si tratta di un “riassesto” per quanto, sia chiaro, anche una sola vittima è un dramma.

Gli attualmente positivi sono 100.704, con una diminuzione di 239 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 79.914, in aumento di 1.665 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.357, -212) e i pazienti in terapia intensiva (1.539, -39). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.808 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 209.328 (+1.900). In tutto sono stati eseguiti 2.108.837 tamponi, i casi testati sono 1.429.864.

Mi piace: Mi piace Caricamento...