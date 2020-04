Violento scontro fra bus Amat e due auto a Palermo: un morto, diversi feriti

Facebook



Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le 14 a Palermo in via Messina Marine. Un bus Amat si è scontrato con due auto. Sul posto si sono recate le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere il conducente di una delle due auto. Quattro, sembrerebbe, le persone coinvolte tutte portate nei Pronto Soccorso. Uno di questi sarebbe deceduto durante il trasporto all’ospedale Buccheri La Ferla.

Forse, all’origine del drammatico incidente un sorpasso azzardato. La vittima sarebbe proprio il guidatore dell’auto che avrebbe innescato l’incidente. Due i mezzi coinvolti, una Fiat 600 e una Volkswagen Golf più un bus Amat che nulla ha potuto fare per evitare il tragico scontro. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima.

