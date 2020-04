“Pescheria Solidale”: iniziativa a supporto dei commercianti del mercato storico di Catania- Gammazita

Facebook



“Pescheria Solidale” è l’iniziativa a supporto dei commercianti del mercato storico di Catania: un doppio gesto di generosità verso le famiglie a rischio del quartiere e i proprietari delle botteghe colpiti dall’emergenza

Fare la spesa alla Pescheria di Catania assume un valore in più: non solo sarà possibile donare beni di prima necessità da destinare ai soggetti a rischio del Quartiere Castello Ursino San Cristoforo, ma permette ai piccoli commercianti dello storico mercato etneo di affrontare la crisi che li ha duramente colpiti ponendoli in una condizione di svantaggio rispetto alla grande distribuzione.

L’iniziativa è promossa da Gammazita ed è un invito a restare al fianco della gente del centro storico, che siano bottegai in cerca di clienti o che si tratti di famiglie meno abbienti. A fine giornata, i volontari dell’associazione passeranno a ritirare le donazioni raccolte e potranno redistribuire la spesa a chi ne avrà più bisogno.

Ecco chi ha aderito con entusiasmo alla “Pescheria Solidale”:

Toscano Dono

Macelleria Via Gisira 37

Panificio Rodatare

Via Gisira 36

Fruttivendolo Toscano Maurizio

Via Gisira n.31

Fruttivendolo Enzo

Via Gisira 32

Macelleria Triolo Filippo

Via Gisira 16

Piccola bottega

Via Gisira 19

Salumeria Zinghirino

Via Gisira 14

Salumeria Patti

Via Gisira 12

Bancarella Capricciosa

Via Gisira 9

Eurocasa

Via Pardo 8

Panificio Bonaccorso

Via Pardo 4

La Drogheria

Via Garibaldi 17

Macelleria Musumeci

Via Pardo 3

Il meglio in carne

Piazza Alonzo di Benedetto 2

Polleria

Piazza Alonzo di Benedetto

Fruttivendolo

Via Pardo 20

Macelleria Lanzafame

Via Pardo 18

Salumeria Bonaccorso

Via Pardo 9

Fruttivendolo il finicchio

Via Auteri /angolo via Gisira

Tra queste anche Scirocco- Sicilian Fish Lab ha deciso di supportare le famiglie del quartiere di San Cristoforo preparando per loro piatti caldi.

“I quartieri popolari di Catania vivono da settimane una situazione drammatica e questa emergenza ha evidenziato la condizione di chi era fragile già da prima che tutto questo iniziasse: miseria, disoccupazione e precarietà sono all’ordine del giorno e arginare la fame è la nostra preoccupazione principale” dicono gli attivisti e le attiviste dell’associazione.

Una bella dimostrazione di collaborazione e coesione sociale tra le persone che vivono o lavorano nei pressi dei quartieri popolari del centro storico: un’iniziativa tutta da sostenere attiva tutti i giorni tranne la domenica.

È attiva anche una Raccolta Fondi online “Dona una spesa, Fai la tua Parte!” e il punto di raccolta e smistamento alimentare di Piazza Federico di Svevia 92 è sempre aperto per ogni donazione di tipo alimentare e di beni di prima necessità in favore del quartiere.

Grazie in anticipo per il prezioso supporto e Buon lavoro,

Associazione culturale Gammazita

