Coronavirus, altri 433 morti in Italia, 4 in Sicilia

Sono stati fatti 50.708 tamponi in più rispetto a ieri e in totale i tamponi effettuati salgono a 1.356.541.

Tra ieri e oggi non c’è nessuna Regione ‘zero contagi’. In Molise, dove ieri si erano registrati zero, nel bollettino di oggi si registrano +10 contagi mentre in Basilicata +3 rispetto ai due casi di ieri.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 19 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 49.772 (+2.057 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.717 (+45), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.202 persone (+31), 315 sono guarite (+10) e 200 decedute (+4).

Degli attuali 2.202 positivi, 563 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 41 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (+36) sono in isolamento domiciliare.