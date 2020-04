Coronavirus, oltre 18 mila morti in Italia

Facebook



Sono 18.279 i morti nella crisi coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 610 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 28.470, quasi 2.000 in più di ieri (26.491). I casi attualmente positivi sono 96.877 (+1.615): di questi, 64.873 in isolamento domiciliare, 28.399 ricoverati con sintomi (-86 rispetto a ieri) e 3.605 in terapia intensiva (-88 rispetto a ieri). (Adnkronos)

In Sicilia sono 1.942 gli attuali positivi con un incremento rispetto al giorno precedente è in leggera crescita (+49) a fronte di un numero di tamponi inferiore (1.304 contro i 2.581 di mercoledì). Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 28.742. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore.

Di questi 2.232 (+73) sono risultati positivi, e attualmente sono ancora contagiate 1.942 persone (+49), 152 sono guarite (+19) e 138 decedute (+5). Degli attuali 1.942 positivi, 629 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 63 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.313 (+48) sono in isolamento domiciliare.

