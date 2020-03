Facebook



Sono 1.858 le persone morte di coronavirus negli Stati Uniti. E’ quanto riferisce la Cnn sulla base dei dati forniti dal sistema sanitario. I contagiati sono 111.980.

L’epidemia si è diffusa in tutti i 50 stati dell’Unione. Dopo che il Rhode Island ha annunciato oggi primi decessi per il Covid-18, rimangono solo tre stati -Hawaii, West Virginia e Wyoming – che non hanno registrato morti. (Adnkronos)

