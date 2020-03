Coronavirus, quasi 10.800 morti in Italia

Facebook



Sono 10.779 i morti in Italia per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 756 i decessi.

I dati sono stati forniti da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile. I guariti in totale sono 13.030 (+646). I casi attualmente positivi sono 73.880 (+3.815): in isolamento domiciliare 42.588 persone, 27.386 sono ricoverate con sintomi e 3.906 (+50) in terapia intensiva.

Sono 6.360 le persone morte in Lombardia risultate positive al coronavirus, 416 in più di ieri. Sono atterrati a Verona questa mattina 10 medici e 20 infermieri albanesi destinati agli Spedali civili di Brescia.

Per quanto riguarda la Sicilia sono 1.330 i positivi al coronavirus, 88 in più rispetto a ieri. Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 13.814. Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva, mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8). Fra le vittime di oggi

“Il disagio sociale è un grosso allarme – afferma all’Adnkronos mons. Antonino Raspanti, vice presidente della Cei e vescovo di Acireale – Si prevedeva, ed eccolo”.

