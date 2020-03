Trovato morto il piccolo Diego, scomparso da casa ieri mattina

Facebook



Era scomparso da ieri venerdì mattina intorno alle 11. Il piccolo profittando di un momento di distrazione dei genitori, una coppia di imprenditori agricoli che viveva in una campagna in contrada Marinella di Metaponto (in Puglia, quasi al confine con la Basilicata). Pare che il piccolo fosse abituato a giocare con i cani di famiglia e profittando di questo momento di gioco si era allontanato. Stavolta però si sono perse le sue tracce.

Della scomparsa si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Alle ricerche, condotte anche attraverso un elicottero, hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, polizia e anche un gruppo di volontari. Utilizzati anche droni e sommozzatori per trovare il piccolo. Purtroppo il piccolo è stato trovato morto nei pressi di un canneto in un vicino fiume.

