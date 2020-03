Situazione Covid-19 in Sicilia, lunedì 23 marzo

Facebook



Bilancio in aggiornamento secondo i dati forniti dalla Regione Siciliana nel consueto bollettino di mezzogiorno. Anche oggi si registrano purtroppo degli incrementi sia per quanto riguarda i contagi che sfortunatamente per quanto riguarda i decessi.

I soggetti adesso positivi sono 85 in più rispetto a ieri (quando però l’incremento era stato di 138 persone). Attualmente, al netto di persone guarite e di persone decedute si registrano pertanto 681 positivi. I laboratori regionali di riferimento, che restano sempre i Policlinici di Palermo e Catania, hanno effettuato finora 6.375 tamponi di cui 721 positivi e inviati all’Istituto Superiore di Sanità.

Delle 681 persone attualmente positive 371 si trovano in isolamento domiciliare mentre 310 pazienti sono ricoverati negli ospedali dell’isola. Così, come ogni giorno, la suddivisione per provincie dei ricoveri: Catania, 117, Messina 72, Palermo 39, Siracusa 24, Enna 22, Trapani 14, Ragusa 7, Agrigento 0. Di questi 60 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

A questi vanno aggiunti 27 guariti e 13 pazienti deceduti.

Fra i pazienti deceduti anche Calogero Rizzuto, direttore del Parco Archeologico di Siracusa, 65 anni, deceduto all’ospedale Umberto I di Siracusa. Una anziana 74 enne deceduta sempre ieri all’ospedale Garibaldi Nesima e un uomo di 90 anni deceduto al Covid-Hospital di Partinico.

La Regione siciliana intanto avrebbe ampliato la disponibilità di posti letto acquisendo alcune strutture alberghiere nelle province di Palermo, Messina e Catania per un totale di circa 450 posti letto e la Regione si prepara ad affrontare uno scenario di circa 2 mila ricoveri.

