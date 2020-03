L’incredibile fila di bare al cimitero di Bergamo

Facebook



Dolore e commozione, null’altro si può dire. A Bergamo il locale obitorio del Cimitero è ormai colmo e le bare dei defunti sono tutte in fila nella Chiesa vicina. In attesa di Benedizione e sepoltura. Un breve video che dà, forse più di ogni altra immagine, il senso della tragedia in atto che rischia di coinvolgere tutta l’Italia e tutto il mondo.

A pubblicare il video un utente Facebook, Giuseppe Binda, che ringraziamo per questa testimonianza dolorosa, agghiacciante ma -a parer nostro- estremamente significativa. Rimanere a casa e seguire le regole non può essere più un consiglio, ma un imperativo. Una preghiera per ogni vittima e per ogni soccorritore.

