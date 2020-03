Docenti positivi a Coronavirus: due sedi universitarie chiuse

Facebook



Sarebbero tre i docenti della Facoltà di Agraria (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente) dell’Università di Catania risultati positivi al test Covid-19, tutti si trovano in quarantena domiciliare e sono in buone condizioni. In giornata è attesa la conferma dai centri nazionali preposti alla certificazione dell’esito dei tamponi eseguiti.

In via cautelativa il Magnifico Rettore, Francesco Priolo, ha disposto fino al 7 marzo la chiusura delle sedi di via Valdisavoia 5 e di via Santa Sofia 100 per la sanificazione dei locali. Il 9 marzo dovrebbe riprendere l’attività didattica.

In foto la sede di via Valdisavoia 5

