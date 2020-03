Coronavirus Sicilia: situazione al 21 marzo

Facebook



Peggiora ancora la situazione dei contagi in Sicilia. Secondo il bollettino di mezzogiorno dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana infatti rispetto a ieri si registrano 82 nuovi contagi. I tamponi validati dalle strutture di riferimento (Policlinici di Catania e Palermo) sono stati finora 4.883 e di questi 490 sono risultati positivi dall’inizio della pandemia. A oggi i soggetti positivi escludendo i decessi e i soggetti guariti restano 458.

Impennata di ricoveri a Messina (23 in più rispetto a ieri). Così comunque la suddivisione per province dei 254 pazienti ricoverati: Catania 118, Messina 40, Palermo 27, Siracusa 19, Enna 19, Trapani 12, Caltanissetta 12, Ragusa 6, Agrigento 1. Di questi ben 48 si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 204 pazienti, 26 i guariti e 6 (ma sarebbero già sette) i pazienti deceduti.

Con l’ultima ordinanza del presidente Musumeci i test saranno estesi a tutto il personale sanitario e agli oltre 30 mila rientrati dal Nord nelle ultime settimane.

