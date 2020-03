Coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati

Facebook



Salgono a 83 i campioni trasmessi dalla Sicilia all’Istituto superiore di sanità, 21 in più rispetto a ieri quando erano 62. In 24 sono ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti. Questa la situazione attuale dei soggetti positivi al virus per provincia: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2. Questi i casi nelle varie province così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. In tutto sono stati analizzati 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Intanto circa 20 mila persone rientrate dal Nord Italia si sono registrate tramite l’apposito portale ma il Governatore Nello Musumeci teme che almeno un migliaio abbia invece disatteso l’obbligo.

A Messina il sindaco Cateno De Luca ha deciso di vietare a tutti i cittadini di uscire dalle abitazioni e starebbe approntando un’ordinanza per la quale rimarranno aperti soltanto i negozi di generi di prima necessità (alimentari e farmacie). L’Ordinanza sarà annunciata questa sera e dovrebbe entrare in vigore nelle prime ore di venerdì mattina.

A Catania già a partire dalla notte è partita una grande operazione di pulizia delle strade, gli automezzi delle Dusty hanno iniziato la rimozione di rifiuti anche a mezzo di pale meccaniche e la sanificazione di vie e piazze (che sarà completata in ogni parte della città) con ampio utilizzo di prodotti igienizzanti.

Intanto, contrariamente a quanto accaduto fino a questo momento, pare che anche il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, avrebbe deciso la chiusura dei mercati storici, come la fiera e la pescheria da domani fino al prossimo 3 aprile.

A Caltanissetta apprensione per il caso di un 58 enne giunto in Pronto Soccorso con una grave polmonite e poco dopo deceduto, è stato già effettuato il tampone ma ancora non è arrivato l’esito per sapere se fosse affetto da Coronavirus. Altri due giovani del nisseno (un 30 enne e un 39 enne) sono ricoverati con grave polmonite. Il 39 enne è risultato negativo al Coronavirus ma positivo al H1N1 (Aviaria) e trasferito all’Ismett di Palermo. Si attende invece esito del tampone per il 30 enne ricoverato e per adesso isolato.

