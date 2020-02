Coronavirus: un caso sospetto a Siracusa

Facebook



Nulla è confermato, al momento si tratta soltanto di un sospetto caso di Coronavirus che i medici dell’ospedale Umberto I di Siracusa stanno monitorando. Il caso riguarda un uomo di nazionalità cinese che si è presentato in ospedale per controlli a seguito di una tosse insistente. È stato così avviato il protocollo di sicurezza per i casi sospetti di Coronavirus. Al momento sono stati effettuati i test e si attendono i risultati dal centro di riferimento di Catania. In ogni caso l’uomo ricoverato presenta soltanto tosse e non avrebbe febbre in atto.

