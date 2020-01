Coronavirus: Italia ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria

Facebook



Il Consiglio dei Ministri riunito d’urgenza in mattinata a seguito dei due casi conclamati di coronavirus ha decretato lo stato di emergenza e stanziato intanto cinque milioni di euro per le prime spese utili ad affrontare in via precauzionale il pericolo. Lo stato di emergenza è stato proclamato per sei mesi “come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile”

Al fine di evitare inutili allarmismi è opportuno precisare che non è la prima volta che ciò accade, infatti fu già proclamato in occasione del virus Sars.

NdR: Il nostro giornale, sempre al fine di evitare allarmismi e dare le opportune delucidazioni a tutti i lettori, sta preparando in merito un dossier che sarà pubblicato nei prossimi giorni e che servirà a chiarire almeno tutti gli aspetti noti in una sorta di semplice vademecum che speriamo possa rivelarsi utile a quanti lo leggeranno e diffonderanno.

