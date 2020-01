Strage familiare a Mussomeli: uccide compagna e figlia e si suicida

Facebook



A scatenare nella tarda serata di giovedì 30 gennaio la tragedia la decisione della compagna che da giorni voleva terminare la relazione. Così il 27 enne Michele Noto si è recato nell’abitazione della ex, Rosalia Mifsud di 48 anni e la figlia di quest’ultima, la 27 enne Monica Di Liberto che aveva provato a difenderla. Dopo si è suicidato. I vicini di casa, allarmato per i rumori hanno avvertito i Carabinieri che si sono precipitati sul posto quando però era purtroppo troppo tardi.

La tragedia nel centro storico di Mussomeli, paese in provincia di Caltanissetta. L’assassino lavorava saltuariamente in un’agenzia di servizi funebri ed era persona tranquilla, l’arma utilizzata era legalmente detenuta. Ultimamente appariva però agitato a seguito della decisione della ex Rosalia di lasciarlo e tornare a vivere da sola.

Foto: seguonews.it

