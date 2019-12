Facebook



L’evoluzione dell’attività è tenuta sotto controllo dall’INGV e dalla Protezione Civile, al momento sembra non ci siano particolari problemi. Di certo c’è soltanto che dai crateri principali lo Stromboli lancia lapilli.

Per questo motivo, in via precauzionale, è stato deciso che non è possibile scalare il vulcano oltre quota 290 metri.

Immagini eruzione luglio 2019

