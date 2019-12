Facebook



Sei giorni fa era stato investito in via Don Minzoni e portato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Qui era rimasto ricoverato in rianimazione ma dopo sei giorni è deceduto, allungando così la tragica lista dei decessi per incidente stradale in Sicilia degli ultimi 15 giorni.

Umberto Sanguedolce, 89 anni, era stato investito dal 54 enne G.S. che guidava una Ford Kuga. Per lui ora l’accusa è di omicidio stradale.

