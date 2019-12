Caltanissetta: arrestato il piromane che in 2 notti ha bruciato 8 automezzi, è uno stalker

Facebook



Una vendetta nei confronti della ex fidanzata lo ha portato a bruciare ben otto automezzi in due sole notti tra il 18 e il 19 dicembre appena trascorsi, tutti riconducibili a persone in qualche maniera facenti parte della cerchia di amicizie della ex fidanzata appunto. A incastrare l’uomo, un 28 enne celibe, senza lavoro e con precedenti penali sono stati anche alcuni video di impianti di videosorveglianza installati nella zona. Di lui sono state rese note soltanto le iniziali: E. M. F.

L’arrestato, ora condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta è accusato dei reati di danneggiamento, incendio e stalking (art.612 bis cp), poiché il giovane avrebbe tenuto una condotta persecutoria nei confronti dell’ex fidanzata, procedendo all’incendio di autovetture appartenenti a persone che in qualche modo erano in contatto con la ragazza.

