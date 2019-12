Concerto del Trio Arcadia di Roma alla sala Magma il 7 dicembre

Facebook



Shares

ALLA SALA MAGMA DI CATANIA IL 7 DICEMBRE 2019, ALLE ORE 20.00, CONCERTO DEL TRIO ARCADIA DI ROMA (LAURA BIANCO, VIOLINO; FRANCESCO VIGNANELLI, VIOLONCELLO E MARGHERITA SUSSARELLU, PIANOFORTE)

Catania – La Sala Magma di Catania in via Adua 3 ospita sabato 7 Dicembre 2019, alle ore 20.00, il concerto del Trio Arcadia di Roma formato da Laura Bianco, al violino, Francesco Vignanelli al violoncello e Margherita Sussarellu al pianoforte.

Nato dalla storica associazione romana Associazione Culturale Concerti dell’Arcadia, il Trio Arcadia di Roma svolge una intensa attività concertistica in Italia ed all’estero ed ha al suo attivo diverse tournée in Messico, Germania, Turchia, Indonesia, Libia, Croazia, Albania, Malta. Con particolare attenzione alla musica del ‘900 e contemporanea, il Trio è stato interprete di prime esecuzioni assolute con musiche di Federico Bonetti Amendola, di David Balasanyan, Alejandro Nuñez Allauca e di Victor Urban Velasco (musiche dedicate al Trio medesimo) e di prime esecuzioni europee di autori sudamericani (F.P. Tavares, E. Kusnìr, F. Mignone, J.P.Moncayo, L. Sandi, ecc.). Ha tenuto Masterclasses di Musica da Camera alla “Escuela Superior de Musica” in Toluca (Messico 2009 e 2011) ed una Masterclass alla “Scuola Internazionale di Musica” di Valona (Albania 2009). Ha effettuato registrazioni per Radio Vaticana e ha realizzato 4 CD per Rai Trade, per la San Paolo di Milano e per la Urtext di Città del Messico (“el ‘900 en Latino America”).

Di recente il Trio è impegnato in una ricerca storica e musicologica alla riscoperta ed esecuzione di partiture di tutte le epoche storiche composte da donne, eseguendo, fra le altre, musiche di Clara Schumann, Lili e Nadia Boulanger, Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Alba Rosa Vietor. Propone inoltre un interessante viaggio attraverso la musica italiana proponendo autori come Boccherini, Scarlatti, Corelli, Sammartini, Ricci, Dall’Abaco, Vivaldi, Clementi.

L’appuntamento è sotto gli auspici di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: 3333337848 – mail@centromagma.it – Ingresso al concerto: 5 €

Mi piace: Mi piace Caricamento...