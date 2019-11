Facebook



Shares

Una donna 80 enne, Gilda Di Tullio, è stata investita e uccisa nella tarda serata di martedì a Palermo in viale Croce Rossa, di fronte un noto ristorante giapponese. A guidare l’auto un anziano, anch’egli 80 enne, che adesso è accusato di omicidio stradale. L’uomo si è subito fermato contattando il 118 e cercando di aiutare la vittima. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare, trasportata in codice rosso al Villa Sofia è deceduta poco dopo durante la notte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...