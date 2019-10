“HELIUM” il nuovo singolo di NORMAL Dal 4 ottobre in radio, negli store e sulle piattaforme digitali

Facebook



In radio, negli store e sulle piattaforme digitali HELIUM, il nuovo singolo di NORMAL, brano che parla della voglia di emergere e di spiccare il volo, che deriva dalla sensazione di claustrofobia che si prova quando la tua routine, la tua città e la tua casa iniziano a starti strette.

“Racconto – dice NORMAL – della contrapposizione tra la consapevolezza razionale che siamo solo un minuscolo e insignificante puntino nel mondo, e la voglia di sentirsi potenti e importanti. Helium esprime il desiderio di essere liberi e felici. Parla del bisogno di stravolgere la propria vita e di sentirsi realizzati. Helium è un grido di speranza e un incitamento a non mollare.”

Come nel testo vi è la contrapposizione tra la rassegnazione della prima strofa e la ferrea promessa di riscatto nel ritornello, nello stesso modo il cantato segue una lenta e malinconica linea melodica, per poi aumentare d’intensità, fino ad esplodere. Nell’inciso la scala ascendente delle armonizzazioni sottolinea l’idea di salita che si esplicita anche con la frase “I will rise”, ripetuta in maniera incessante e ostinata, come se fosse un auto incitamento o un processo che ormai non si può arrestare.

NORMAL è Jessica Passilongo, classe 1992. Si appassiona alla musica fin da piccola. Inizia infatti a 10 anni un lungo percorso di formazione approcciandosi inizialmente alla chitarra, per poi orientarsi definitivamente al canto e alla tecnica vocale conseguendo la certificazione all’insegnamento presso l’Accademia Superiore di Canto di Verona diretta da Karin Mensah. Durante il lungo e intenso percorso di studi, che sostiene parallelamente a quelli che la porteranno nel 2016 al conseguimento della laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, consolida la propensione alla composizione dando vita, fin dagli inizi, ad alcuni brani originali in italiano e in inglese. Da sempre alla ricerca della propria personale espressione musicale, in veste di turnista e di compositrice svolge frequenti sessioni di registrazione a servizio di djs e produttori, unitamente a numerose esperienze live che la vedono sia in qualità di protagonista con un proprio progetto orientato al pubblico dei clubs e di molte manifestazioni locali, sia in veste di corista in un bellissimo tour della cantante inglese Teni Tinks, al fianco di alcuni musicisti di eccellenza del panorama italiano (Phil Mer, Gianluca Mosole, Mattia Dalla Pozza, Sam Lorenzini). Sentendo il bisogno di esprimere, sempre di più, la propria e matura personalità artistica, in cui la sonorità della propria voce solista si intreccia spesso e volentieri alla pari con le armonizzazioni e gli arrangiamenti vocali che lei stessa sovraincide, dà vita a NORMAL, realizzando alcuni inediti fra cui Uranio, che è il singolo d’esordio del suo progetto pubblicato lo scorso 10 maggio. Lo pseudonimo NORMAL vuole rappresentare la naturalezza di un percorso musicale che arriva a contaminare la canzone in lingua italiana con le sonorità del panorama pop internazionale.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/NormalJessicaOfficial/