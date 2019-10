A Pozzallo la Ocean Vicking con 104 migranti, 70 andranno in Francia e Germania

Facebook



[Adnkronos]

Si sblocca lo stallo della Ocean Vicking, da 11 giorni in mare in attesa di un porto sicuro. A bordo ci sono 104 persone, tra cui bambini piccoli.

“Con riguardo ai migranti che sono a bordo della Ocean Vicking, si è appena conclusa la procedura di ricollocazione degli stessi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta” fa sapere il ministero dell’Interno in una nota sottolineando che “Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti. A questo punto è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco“.