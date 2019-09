A Francavilla il XXII Cammino di Fraternità della provincia di Messina

Facebook



di Nello Cristaudo

Si svolgerà a Francavilla di Sicilia, domenica 22 settembre prossimo, il XXII Cammino di Fraternità delle Confraternite e Pie Associazioni della provincia di Messina che vedrà partecipi oltre 800 persone riunite nei pii sodalizi. Il programma prevede l’arrivo alle ore 9.00 per l’iscrizione ed organizzazione degli stendardi presso la chiesa dell’Annunziata: qui saranno accolti dalla locale confraternita dell’Addolorata e dal parroco don Gerry Currò che tanto si è prodigato per l’organizzazione del convegno. A seguire i convenuti e la cittadinanza saranno ospiti del cine teatro comunale “Arturo Ferrara”, dove sarà tenuto un importante convegno dal titolo: “Confrati e Confraternite: <<Dai loro frutti li riconosceranno>> Il primato dell’amore” il cui relatore padre Felice Scalia, pronuncerà la prolusione sulla pregnante tematica. Successivamente i confrati visiteranno le chiese francavillesi. Nel pomeriggio, invece, le pie associazioni partiranno dalla Chiesa dell’Annunziata e si snoderanno per le vie della città con i loro stendardi per poi giungere in piazza D’Aquino, dove alle 18,30, sarà celebrata all’aperto la santa messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Messina.

L’importante evento mette in evidenza la fede degli oltre 800 partecipanti, che provenienti da tutta la provincia peloritana, sfileranno con i loro abiti, i loro simboli, le loro tradizioni ed i valori che rappresentano. La kermesse rappresenta un evento culturale che non mancherà di coinvolgere l’intera città e l’intero hinterland alcantarino, che rispolvererà le antiche tradizioni tramandate sino ad oggi da padre in figlio.

Se i bersaglieri testimoniano per le vie delle città la fede patriottica, le Confraternite ci racconteranno con le loro preghiere e i loro simboli la fede nel Signore risorto, che cambia la vita e costruisce la cultura della fraternità e della solidarietà. Nei secoli le Confraternite hanno avuto la funzione di aggregare le persone per aiutarsi tra loro e per aiutare gli altri, i poveri soprattutto. Esse sono ancora oggi una risorsa di umanità e di spiritualità, custodi della pietà popolare e delle tradizioni più genuine della fede del popolo cristiano.

Francavilla raccoglie il testimone del XXII Cammino di Fraternità ricevendo dalle pie associazioni la testimonianza viva di essere Chiesa in cammino, al passo con gli ultimi, con i piccoli e i poveri, per dare a tutti solidarietà e speranza.