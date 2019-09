“Caltagirone: verso un nuovo sviluppo della città”, sabato 21 settembre

Facebook



“Caltagirone: verso un nuovo sviluppo della città” è il tema del convegno che si terrà sabato 21 settembre ore 10.30 presso la Sala Karol in piazza San Francesco d’Assisi a Caltagirone.

Su iniziativa della locale Confcommercio, guidata dal presidente Rosario Bruno, sono stati invitati due illustri professionisti per un confronto sul rinnovamento della città di Caltagirone: Enrico Maggiore, calatino di nascita, milanese di adozione, ingegnere + MBA, è A.D. di InnVenture Innovazione & Sviluppo, società di consulenza per l’innovazione delle imprese e lo sviluppo dei territori. E’ il stato il promotore e principale autore del “Piano strategico di sviluppo di Caltagirone 2004-2010”. E Carlo Alberto Maggiore, architetto, professore presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, è fondatore dello Studio di Progettazione CAM. Ha partecipato al gruppo di ricerca della Harvard University Graduated School of Design che nel 1989 ha studiato l’architettura di Caltagirone. Ha diretto due anni fa il progetto di riqualificazione di Ragusa superiore in cui sono state coinvolte scuole di architettura tedesche, spagnole e polacche.

Sui temi del rilancio dell’occupazione, la riqualificazione del centro storico e del commercio e turismo come volano per lo sviluppo del territorio interverranno Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Sicilia; Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia; Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC Aeroporto di Catania.