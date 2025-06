“Criminalità organizzata e infiltrazione nel tessuto economico”, convegno per gli studenti dell’Archimede

Condividi questo articolo?

Oggi, presso l’IT Archimede di Catania, si è tenuto, in un’aula magna gremita di studenti, un incontro formativo nell’ambito del pcto dal titolo “Criminalità organizzata e infiltrazione nel tessuto economico”, organizzato dall’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta. Ha aperto i lavori l’ing. Carmelo La Rosa, presidente dell’associazione, che ringraziando il sostituto procuratore DDA dott. Alessandro Sorrentino per la disponibilità mostrata nel partecipare in qualità di relatore all’incontro, la DS prof.ssa Vetri per la premurosa sensibilità nell’organizzazione dell’evento, l’avv. Vincenzo Ragazzi, componente dell’associazione ed infine, ma solo per cronologia, il dott. Giuseppe Agosta figlio del Maresciallo, ha dato inizio all’evento.

L’incontro si è svolto in un clima di serenità, gli studenti hanno seguito e partecipato con interesse e attenzione a tutti gli interventi dei relatori che, con chiarezza e determinazione, hanno trasmesso ai ragazzi importanti e fondamentali concetti di legalità, invitando gli stessi a rendersi portavoce di quanto ascoltato oggi.

Ha chiuso l’incontro la Dirigente Vetri che, oltre ai ringraziamenti, ha gettato le basi per futuri incontri su tematiche di assoluta attualità.