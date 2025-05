Prima tappa al Teatro Ambasciatori a Catania dello spettacolo “Amore Cannibale”

Condividi questo articolo?

Prima tappa ieri presso il Teatro Ambasciatori a Catania dello spettacolo “Amore Cannibale” che ha riscosso moltissimo successo tra i presenti in sala.

Attuale il tema affrontato sui vari tipi di violenza di genere nel periodo che viviamo.Con la regia e le coreografie di Niko Emanuele in collaborazione con la maestra Mary Garufi, più di 20 ballerini sul palco e vari attori teatrali tra cui Rita Micalizzi , la serata è stata presentata da Roberta Mangiafico che ha ringraziato sul palco Marco Ferrara, regista pluripremiato, direttore Sikania Network e la sua collaboratrice Angela Mori , scrittrice, autrice e direttore artistico per aver scritto alcuni brani per lo spettacolo.

Numerosi spettatori hanno assistito ad uno scenario entusiasmante, coinvolgente ed emozionante non solo a livello artistico per le perfette performance degli artisti ma anche per il tema così importante che affronta problematiche purtroppo molto attuali.

Fantastiche le coreografie create dai maestri Emanuele e Garufi che con la loro genialità hanno fatto provare brividi e sorrisi a chi assisteva , creando uno scenario colmo di colpi di scena e con un crescendo di emozioni strepitose che siamo certi rimarranno per molto tempo impresse nei ricordi e ci auguriamo al più presto ancora una volta,un ritorno trionfale sul palco.