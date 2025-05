Messina percorso formativo realizzato in collaborazione con il Servizio “Aree Protette”

Giro d’Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo

Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma Parte domani, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia 2025. L'edizione numero 108 della Corsa Rosa inizierà in Albania e si concluderà il 1° giugno a Roma, per il terzo anno di fila. Saranno 21 le tappe, con tre giorni di...