“Giornata Fai di Primavera” al “Duca degli Abruzzi di Catania”

Un evento inserito all’interno delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Istituto.

Per l’occasione SABATO 23 e DOMENICA 24 MARZO alle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 si potrà ammirare

la mostra fotografica che racchiude i 150 anni della scuola che oggi rappresenta un’eccellenza per tutta l’Italia,

i reperti del “Museo del Mare” con la raccolta di attrezzi, utensili e strumenti nautici legati al mondo della pesca,

i numerosi laboratori -tra cui quello di navigazione- con il nuovo simulatore per la formazione dei marittimi,

il Planetario con le proiezioni sotto la cupola fissa di 5 metri di diametro che simula l’aspetto ed i moti del cielo stellato.

“Questo istituto rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e per il territorio nazionale- spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino- tradizione e innovazione si fondano insieme e creano un connubio che saprà conquistare tutti. A fare da ciceroni, come sempre, saranno i nostri “ragazzi in blu” che introdurranno i visitatori in un percorso assolutamente unico”.