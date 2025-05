Amara festeggia la raccolta dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

Condividi questo articolo?

Con la vittoria della medaglia d’oro al concorso mondiale di Bruxelles

L’amaro siciliano ha conquistato i giudici per la sua infusione naturale di scorze di Arancia Rossa di Sicilia IGP, un frutto iconico che viene interamente coltivato ai piedi dell’Etna negli agrumeti di famiglia e che in questi giorni è giunto a maturazione iniziando la fase di raccolta e segnando l’avvio di un nuovo ciclo produttivo

Non si ferma la pioggia di riconoscimenti internazionali che premiano Amara come uno dei migliori liquori del mondo, dopo il trionfo al World Liqueur Awards, arriva in Sicilia la medaglia d’oro della Spirits Selection del Concours Mondial de Bruxelles, la prestigiosa competizione internazionale che ogni anno premia i migliori distillati del mondo. Amara vince la medaglia d’oro per la categoria liquori, l’autorevole riconoscimento è stato conferito dopo l’attenta valutazione di una giuria di oltre 120 esperti degustatori provenienti da 30 diversi paesi del mondo.

Grande è la soddisfazione per Edoardo Strano, founder e ideatore del brand, che proprio in questi giorni è alle prese con la raccolta della preziosa Arancia Rossa di Sicilia IGP, ingrediente principe della ricetta di Amara, e che nove anni fa trasformò in realtà il sogno di creare un amaro artigianale realizzato solo scorze di Arancia Rossa di Sicilia IGP e erbe spontanee dell’Etna.

Pubblicità

“È un vero onore ricevere un premio internazionale così importante– racconta l’imprenditore – prova del fatto che il pieno controllo di tutta la filiera, dall’agrumeto alla bottiglia, è un fattore determinante per il successo. Non abbiamo mai fatto compromessi sulla qualità e mai ne faremo, la cura e l’attenzione che mettiamo in ogni fase della produzione, dalla coltivazione della nostra preziosa Arancia di Sicilia IGP fino all’imbottigliamento. Questo è quello che ci consente di brillare ai concorsi internazionali ed essere apprezzati sui mercati esteri, una visione che ci aiuta a realizzare il nostro obiettivo più alto: raccontare la bellezza e l’autenticità del territorio agricolo etneo nel mondo.”

Le arance rosse di Sicilia che crescono baciate dal sole ai piedi dell’Etna sono le protagoniste indiscusse di Amaro Amara, ingrediente inebriante che con il suo intenso profumo ha sbaragliato la concorrenza alla competizione mondiale. Il colore rosso tipico di queste arance è dovuto all’escursione termica del freddo invernale, le preziose scorze giunte a maturazione diventano più rosse, si caricano di antociani e concentrano profumi e sapori estremamente caratteristici. La piccola cantina, le mani esperte dei pochi dipendenti e la preziosa ed esclusiva infusione multipla assicurano l’artigianalità di Amara e suggellano un patto di fedeltà tra il territorio e il bicchiere, siglato ogni giorno con l’inconfondibile ceralacca rossa che celebra l’autentica artigianalità siciliana su ogni bottiglia.

Durante il periodo della raccolta (da febbraio a marzo) è possibile acquistare dallo SHOP AMARA le preziose Arance Rosse di Sicilia IGP e riceverle comodamente a casa in un pratico box da 10 kili.