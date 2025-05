A San Giovanni La Punta dell’I.T.C. 54 allievi di Serbia, Portogallo, Romania e Turchia

Condividi questo articolo?

All’interno del progetto “SUSTAINABLE WASTE OF TEXTILE” – SWOT PROJECT”, l’Istituto Tecnico Commerciale “De Nicola” di San Giovanni La Punta ha ospitato ben 54 tra allievi di Scuola superiore e docenti, provenienti da quattro differenti Paesi: Serbia, Portogallo, Romania e Turchia. La Romania era rappresentata anche da cinque professori dell’Università di Arad.

Divisi per gruppi interculturali, allievi e docenti si sono messi alla prova ideando, progettando e infine realizzando abiti e accessori ricavati dalla destrutturizzazione di capi di vestiario in jeans. Non sono mancati momenti di confronto culturale grazie ad alcune conferenze tenute dai docenti universitari, così come non sono mancati i momenti di socializzazione durante le ore trascorse a scuola e fuori; infatti gli studenti stranieri hanno potuto visitare Taormina con il suo teatro greco-romano, Bronte con la maestosa Etna a fare da sfondo e un’azienda di produzione di pantaloni jeans, a testimonianza della realtà produttiva locale.

In questo progetto, il “De Nicola” ha avuto come partner l’istituto alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi che per l’intera settimana si è occupato della preparazione di buffet, di pasti e del pranzo conclusivo dell’evento, in modo superbo e preciso, dando prova della professionalità dei suoi alunni.

L’attività svolta nei laboratori di sartoria del nostro settore moda aveva lo scopo di realizzare due serie di out-fit, una ideata dagli alunni, l’altra dai docenti. I capi, progettati e cuciti da alunni e docenti, utilizzando esclusivamente materiali riciclati, hanno costituito la “collezione SWOT” che ha sfilato nell’auditorium dell’Istituto alla presenza di tutte le classi dell’indirizzo moda, delle autorità locali e dei rappresentanti delle scuole del territorio. La sfilata – alunni e docenti italiani e stranieri si sono prestati a far da “modelli” – è stata allietata da canzoni interpretate da alunni del “De Nicola” e a conclusione dell’evento sono stati distribuiti gli attestati di partecipazione e le “coffe”, anch’esse realizzate dai nostri alunni come ricordo dell’esperienza Erasmus in Sicilia. Adesso non ci rimane che prepararci al nuovo incontro che si terrà in Serbia nel mese di aprile.