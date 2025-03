Latina, bimbo abbandonato in passeggino in ospedale

Condividi questo articolo?

Il piccolo, che avrebbe tra i 6 e gli 8 mesi, è in buone condizioni. Indagini in corso, le telecamere hanno ripreso una donna con una mascherina

Un bimbo è stato abbandonato nel corridoio dell’ospedale di Aprilia che collega il corridoio con il pronto soccorso. E’ successo intorno alle 19.30 di ieri. Il piccolo, che avrebbe tra i 6 e gli 8 mesi, era in un passeggino vestito e in buone condizioni.

Pubblicità

Sul posto i carabinieri che hanno preso in carico il piccolino, di cui al momento non si conosce la nazionalità, portato nella notte in una casa famiglia. Sono in corso indagini per identificare la donna che lo ha abbandonato. Le telecamere l’hanno immortalata con una mascherina mentre sono stati ascoltati diversi testimoni.