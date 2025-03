Guerra Ucraina-Russia, pioggia di droni nella notte

Condividi questo articolo?

Guerra ‘a colpi’ di droni tra Ucraina e Russia. Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto la scorsa notte 21 droni ucraini sui territori delle regioni di Crimea, Belgorod, Bryansk, Kaluga e Tula, secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa, precisando che 11 UAV sono stati distrutti e intercettati sulla Crimea, cinque su Belgorod, tre su Bryansk, uno sulla regione di Kaluga e un altro su Tula.

Le forze ucraine dal canto loro hanno abbattuto 15 dei 35 droni Shahed lanciati dalla Russia durante la notte, ha riferito l’aeronautica militare di Kiev, precisando che Mosca ha lanciato i veicoli aerei senza pilota da tre direzioni: Primorsko-Akhtarsk nel Krasnodar Krai russo, la città russa di Kursk e Capo Chauda nella Crimea occupata.

Pubblicità

Secondo quanto riferito, le truppe russe hanno anche attaccato con due missili S-300, prendendo di mira l’oblast di Donetsk. Secondo l’aeronautica militare, le difese dell’Ucraina hanno abbattuto 15 Uav sugli oblast di Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson e Kiev. Un gruppo di droni ha attaccato zone di prima linea, prendendo di mira le infrastrutture energetiche, nonché le strutture civili e militari vicino alla linea del fronte e al confine russo.

Pubblicità

Secondo l’Ucraina la Russia ha perso 384.140 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine parlano di 960 vittime nelle ultime 24 ore per Mosca.

Secondo i dati, non verificabili, la Russia ha perso anche 6.300 carri armati, 11.725 veicoli corazzati da combattimento, 12.191 veicoli e serbatoi di carburante, 9.144 sistemi di artiglieria, 972 sistemi di razzi a lancio multiplo, 663 sistemi di difesa aerea, 332 aerei, 324 elicotteri, 7.084 droni, 23 imbarcazioni e un sottomarino.

La guerra in Ucraina, a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase dopo settimane di stallo. Le news fornite da Kiev sulle operazioni belliche descrivono un quadro in evoluzione, con le forze di Mosca in azione lungo tutta la linea di contatto. I combattimenti sono diventati più intensi in particolare a nordest, al confine tra la regione di Kharkhiv e il Luhansk.

L’Ucraina ha annunciato di aver deciso la ritirata strategica di reparti dal villaggio di Krokhmalne per ripiegare su posizioni più vantaggiose. Nell’area, sono stati segnalati almeno 13 attacchi russi. “Il nemico sta portando un elevato numero di attacchi di artiglieria e cerca di avanzare”, le parole di un portavoce del comando delle forze di terra ucraine alla tv di stato.

La pressione russa pare in aumento dopo un lungo periodo di stallo, seguito alla controffensiva ucraina che nel corso del 2023 non ha prodotto i risultati auspicati. (Adnkronos)