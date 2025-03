Germania: trattori anche a Berlino per protesta agricoltori

Condividi questo articolo?

Gli agricoltori sul piede di guerra in Germania hanno bloccato con i loro trattori anche la Porta di Brandeburgo, a Berlino. Questa mattina, 566 mezzi, fra trattori, camion, rimorchi, camion sono stati dispiegati nel cuore della città, sul viale che dalla Porta di Brandeburgo porta alla Colonna della Vittoria nel Tiergarten, nel quadro della protesta contro il piano di tagli dei sussidi al settore da parte del governo, protesta iniziata oggi e che si protrarrà per tutta la settimana e a cui si sono associati anche rappresentanti dei trasportatori.

Molte strade del Paese, anche autostrade, sono bloccate. Il governo ha anticipato la cancellazione degli agevolazioni fiscali sull’acquisto di combustibile diesel per l’agricoltura e le esenzioni per i mezzi agricoli nel quadro della proposta correttiva di bilancio per fare fronte al ‘buco’ di 17 miliardi di euro aperto dal no della Corte costituzionale all’impiego di fondi destinati al contrasto del covid e avanzati per l’attuazione delle politiche ‘verdi’. Nei giorni scorsi il governo ha fatto una parziale marcia indietro, precisando che saranno mantenute le esenzioni per i mezzi agricoli e che la cancellazione delle agevolazioni fiscali sul diesel sarà diluito in tre anni. Ma l’Associazione degli agricoltori ha comunque confermato la mobilitazione, chiedendo il ritiro completo delle proposte.

“Senza agricoltura non c’è futuro”, uno degli slogan degli attivisti scesi in piazza oggi. Nello Stato del Meclemburgo-Pomerania, gli agricoltori e i trasportatori – che protestano contro l’aumento dei pedaggi – hanno bloccato le rampe di accesso alle autostrade con centinaia di trattori. Alcuni accessi alle autostrade a Dresda, in Sassonia, sono inaccessibili. Nel distretto di Cloppenburg, nel nord ovest della Bassa Sassonia, 40 mezzi hanno bloccato una strada a largo scorrimento. (Adnkronos)