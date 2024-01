Catania, tre giorni di formazione per l’Accademia Mediterranea della Logistica

Una tre giorni di formazione e approfondimento per dirigenti scolastici, docenti e formatori. Un appuntamento per fornire una visione a 360° delle opportunità che può dare l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile a migliaia di ragazzi.

“Oggi cominciamo un percorso molto importante dopo la manifestazione di interesse nella quale abbiamo invitato tutti coloro che ruotano nel mondo della formazione – spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino- questo corso vuole informare e formare queste persone alla disseminazione dell’offerta formativa del nostro I.T.S perché abbiamo bisogno delle scuole e dei ragazzi visto che da soli non si va da nessuna parte. E’ necessario- prosegue Morsellino- che tutti si sentano protagonisti di un progetto comune per informare i nostri ragazzi delle opportunità che l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile rappresenta nel panorama regionale e nazionale”.

“Il PNRR e gli ITS Academy”, “Orientatori, Esperti e Tutor in ITS definizione ruoli e aspetti” e “Selezione dei percorsi formativi” sono solo alcuni degli argomenti trattati. A salutare i presenti in questa tre giorni di formazione il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella: “L’I.T.S. Academy di Catania rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e per il territorio nazionale. Un’offerta formativa dove si formano tanti tecnici qualificati e tanti ufficiali. Naturalmente parliamo di figure professionali che rappresentano il nostro tessuto sociale produttivo e che contribuiscono concretamente allo sviluppo di un settore strategico per il Sistema Paese qual è quello della Mobilità Sostenibile e dei Trasporti”.