Catania, per “Fuorischema” concerto per Duo di chitarre di Ahmet Kanneci-Salvatore Daniele Pidone.

Domani sabato 27 gennaio 2024, alle ore 17.00, la Sala delle Scuderie del Castello Ursino di Catania ospiterà nell’ambito del primo appuntamento musicale di “Fuorischema 2024” del Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra, il concerto per Duo di chitarre di Ahmet Kanneci – Salvatore Daniele Pidone.

Il programma prevede musiche di Rodrigo Riera, Anonimo, Antonio Carrillo, Johann. S. Bach, Jean Philippe Rameau, Fryderyk Chopin, Jules Massenet, Jerry Bock, Fernando Sor Il concerto vede la collaborazione del Centro culturale e musicale Antonio Lauro e delle associazioni “Terre forti”, “Darshan”, “Areasud”, l’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Per informazioni: 3385047480 / 3333337848 – Facebook Sala Magma.

Ahmet Kanneci

Nato a Halfeti, in Turchia, Kanneci ha iniziato i suoi studi musicali con Turgay Erdener, İstemihan Taviloğlu e Ali Sevgi. Incontrando Julian Byzantine, con il quale continuò gli studi musicali, nel 1977 ha rivolto la sua attenzione alla chitarra classica. Ha studiato alla Ankara Science High School e successivamente ha studiato architettura al METU. Mentre studiava architettura, ha vinto una borsa di studio del governo spagnolo per studiare con José Tomás presso il “Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante”. Ha avuto il privilegio di suonare per Alirio Diaz e di ricevere il plauso della critica. L’introduzione della chitarra classica in Turchia la si deve ad Alirio Diaz che volle Kanneci con lui per la divulgazione di questo strumento in terra turca. Tornato nel suo paese natale, la Turchia, è responsabile di diversi dipartimenti di chitarra classica in diversi conservatori. Da allora è una voce di spicco nella musica accademica e un acclamato musicista e insegnante.

Salvatore Daniele Pidone

Nato a Catania, inizia gli studi nella sua città e poi si trasferisce a Milano dove continua gli studi sotto la guida del maestro Mauro Storti. Perfezionatosi sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato numerosi corsi con maestri di chiara fama mondiale: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Suona in Italia, Francia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa, in Ungheria, in Inghilterra, nello storico Brighton’s Royal Papillon di Brighton. Ha suonato in duo con i celebri chitarristi Alirio Diaz ed Eliot Fisk, Senio Diaz, Carlos Pacheco, Giulio Tampalini ed Alberto S. Miguel. È uno dei vincitori del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn. Nel mese di Marzo del 2006 è stato invitato dalla Fondazione Alirio Diaz di Caracas a tenere il concerto conclusivo a Caracas – in duo con il M° Senio Diaz – della mostra itinerante dedicata al celebre chitarrista venezuelano. L’Ordine Ospitaliero della Campana della Mater Juventutis lo insignisce nel 1999 del titolo di Cavaliere. È uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S. M. di Licodia e della sala “The Globe” di Ragusa, fa parte delle Associazioni Alirio Diaz Roma ed è inoltre fondatore del Festival Alirio Diaz Sicilia. Docente di ruolo ordinario, ricopre la cattedra di chitarra presso il Liceo Musicale G. Turrisi Colonnadi Catania.