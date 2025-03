Catania, “Etna Sicily Art”. Personale di Sarah Angelico presso Archivio Dello Stato

Condividi questo articolo?

“Etna Sicily Art”. Personale di Sarah Angelico presso Archivio Dello Stato via Vittorio Emanuele II n.156 fino al 29 febbraio orario regolare 9.00/18.30.

In esposizione acquerelli su carta in piccolo e medio formato, tele in acrilico, bacheca con creazioni artistiche “Arte da indossare” I notturni, e Etna realizzati in pelle nera e in rame. In esposizione una serie di foto della Land Art e installazione. Sarah Angelico è stata insignita “Artista dell’Etna” al Parlamento Europeo di Bruxelles .

Le sue opere sulle quattro stagioni dell'”Etna, tele in acrilico e olio, disegni ad acquerello e inchiostro di china, oggi sono oltre duemila.