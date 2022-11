Scenario incantato a Sinagra per il concorso “Balcone fiorito”

Ha suscitato suggestione ed interesse, il concorso “Balcone Fiorito” che ha visto Sinagra trasformarsi in uno scenario incantato di fiori, colori e profumi.

Si è conclusa con successo, presso la sala del palazzo Salleo, la premiazione del concorso “Balcone Fiorito”, giunta alla XX edizione, promossa dalla Pro Loco di Sinagra, con il patrocinio del comune di Sinagra, dell’Università degli Studi di Palermo, del Garden Club di Messina, fondazione Antonio Presti fiumara d’arte Tusa, del Consorzio Nazionale Comuni Fioriti e dell’UNPLI.

Il Convegno dal titolo: “Paesaggio, bellezza e creatività” è stato moderato, dal coordinatore di Bella Sicilia Michele Isgrò. La manifestazione ha avuto inizio con la lettura di una poesia siciliana recitata dalla Sig.ra Lina Santangelo, a seguire Mattia Nardo ha letto lo slogan che ha voluto lanciare la Pro Loco in occasione della XX edizione della premiazione del concorso “Balcone Fiorito”. Grazie ai cittadini di Sinagra per avere abbellito il nostro meraviglioso Paese, esempio positivo riconosciuto in tutta Italia. La qualità della vita dipende da noi, da come sappiamo interagire, relazionarci, capirci, da come sappiamo amare la Comunità nella quale sviluppiamo la nostra esistenza. Ogni cittadino è assolutamente indispensabile per costruire la città dell’uomo, le disuguaglianze sono preziosità da vivere.

Nel dialogo, nel confronto e nella diversità incontriamo quei valori che consentono alla nostra società di arricchire e migliorare il profilo educativo e morale. Ogni fascia d’età, ogni cittadino, ogni persona deve sapere che può sempre contare su qualcuno e che tutti insieme, nessuno escluso, siamo parte viva e attiva di un grande processo di trasformazione educativa. E’ nell’ impegno di ciascun cittadino che si compie il miracolo della trasformazione del brutto in bello, della anormalità in normalità, dell’invidia e del rancore in comprensione e amore. Spesso i problemi nascono dal fatto che ci sono cittadini che si sentono esclusi, abbandonati, che non sanno che esiste per tutti la possibilità di essere testimonianza. Queste riflessioni vogliono andare oltre i gruppi, le associazioni, le istituzioni e l’obiettivo finale deve essere per tutti: migliorare la qualità della vita. Fare un passo verso l’altro e verso il paese significa conquistare la vera libertà.

Dopo i saluti del Sindaco di Sinagra, Antonino Musca, che ringrazia i presenti e la locale Pro Loco per l’iniziativa che porta avanti da diversi anni, segue l’intervento della Presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, la quale ha voluto ringraziare tutti i cittadini per l’impegno e la costanza nell’abbellire i giardini e i balconi delle propri abitazioni così da rendere Sinagra esempio positivo riconosciuto in tutta Italia. In seguito la Sig.ra Lina Santangelo ha letto un pensiero sul paese di Sinagra scritto dalla giornalista Letizia Cuzzolo. Successivamente sono intervenuti, Flora Bombarda Salleo, Presidente Garden Club Messina, Santino Agnello, Dott. Agronomo, Marcel Pidalà, Prof. dell’università di Palermo e Firenze e Michele Orifici, Presidente del Consiglio e geologo, i quali hanno voluto esaltare l’importanza del paesaggio, della valorizzazione della biodiversità e della creatività, al fine di dare personalità e rendere caratteristico un luogo. A seguire è intervenuta l’Onorevole Bernardette Grasso la quale si è complimentata con i cittadini di Sinagra per il risultato che ogni anno raggiunge nell’abbellire il paese, esprimendo il sostegno e la vicinanza da parte della politica regionale.

Successivamente la Sig.ra Antonella Ricci legge la poesia “Ogni fiore è segno d’amore” scritta da Francesca Faranda. Al termine dell’evento sono stati assegnati i vari riconoscimenti ai cittadini, in particolare la Presidente ha voluto omaggiare i presenti con quadri ricamati sul lino raffiguranti i balconi fioriti da lei realizzati. Inoltre ringrazia coloro che hanno allestito la sala con fiori e piante del luogo e gli sponsor che hanno consentito di realizzare il buffet di dolci tipici.

L’evento ha riscosso particolare entusiasmo, e ha visto la presenza e partecipazione di un numeroso pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...