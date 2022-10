Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, proclamati i vincitori

Serata di grandi emozioni quella vissuta Sabato 08 Ottobre scorso in occasione della Cerimonia di Premiazione della Dodicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, certamen letterario promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina (ME), guidata dal Sac. Padre Tonino Tricomi, e organizzato da Massimo Manganaro e Gioacchino Aveni. Un concorso consolidato e di prestigio – al quale hanno partecipato Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero – che, ormai, si è ritagliato uno spazio significativo nel panorama dei premi nazionali e internazionali, divenendo un appuntamento imperdibile per tanti appassionati di ars poetica.

Presenti alla Cerimonia, sapientemente condotta dalla Prof.ssa Angela Maria Vecchio, Presidente dell’AVIS “Giovanni Paolo II” di Gaggi (ME), i cinque Giurati: Don Fabio Cattafi, Vice Rettore del Seminario Arcivescovile “San Pio X” di Messina; Rosa Maria Di Salvatore, poetessa sensibile, presente con le sue Liriche in prestigiose antologie e riviste, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti e pubblicato diversi libri; Salvatore Puglia, stimato poeta il cui nome figura nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”; Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Don Roberto Romeo, referente della Diocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela per il Sinodo presso la Conferenza Episcopale Italiana, Direttore dell’Ufficio Ecumenico e il Dialogo Interreligioso di Messina, docente presso la Facoltà Teologica di Palermo.

Dinanzi un folto pubblico, quello delle grandi occasioni, sono state premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro autori:

– Poesia in Lingua Italiana a tema religioso:

1) Rita Muscardin (Savona), Mio Sole;

2) Angelo Abbate. (Bagheria, PALERMO), Il viaggio alla Madonna della Milicia;

3) Carmelo Di Stefano (Modica, RAGUSA), A mia madre;

Menzione d’Onore a Stefania Iannò (Roma), Il tempo opportuno;

Menzione di Merito a Sergio Santoro (Lecce), Insegnaci ad amare;

Menzione Speciale ad Angela Dipasquale (Chiaramonte Gulfi, RAGUSA), Confessione.

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema religioso:

1) Francesco Billeci (Borgetto, PALERMO), Lu cori di me frati;

2) Paola Cozzubbo (Macchia di Giarre, CATANIA), ‘U mo Natali;

3) Rosaria Lo Bono (Termini Imerese, PALERMO), Unni si Natali di na vota;

Menzione d’Onore a Salvatore Bordino (Palermo), Signuri miu;

Menzione di Merito ad Antonio Barracato (Cefalù, PALERMO), Cunnannatu ‘ncruci;

Menzione Speciale a Giusi Baglieri (Catania), Comu figghia.

– Poesia in Lingua Italiana a tema libero:

1) Ex aequo – Rita Muscardin (Savona), In quell’ombra di luce che mi siede accanto;

1) Ex aequo – Luigi Antonio Pilo (Torre Faro, MESSINA), Need to fly (Disabilità);

2) Federico Guastella (Ragusa), La mia alba;

3) Cosetta Taverniti (Pazzano, REGGIO CALABRIA), Tra le braccia una bambola (Alzheimer);

Menzione d’Onore a Grazia Dottore (Faro Superiore, MESSINA), Amore senza età;

Menzione di Merito a Pierangela Fleri (Messina), Odore di terra;

Menzione Speciale a Zina Ferrara Musumeci (Trappitello Taormina, MESSINA), L’ultima carezza.

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero:

1) Ex aequo – Cinzia Pitingaro (Castelbuono, PALERMO), Ascuta, ca ‘u ‘nsignamentu po’ t’arresta;

1) Ex aequo – Angela Viola (Messina), Figghiu mei;

2) Giuseppe La Rocca (Trappeto, PALERMO), Tempu suspisu;

3) Francesco Vasta (Riposto, CATANIA), A mo terra;

Menzione d’Onore a Giovanni Macrì (Barcellona Pozzo di Gotto, MESSINA), 14 Austu 2011;

Menzione di Merito a Rosalba di Pietro (Messina), U volu ill’Anciulu;

Menzione Speciale a Emanuele Insinna (Palermo), “Cu sugnu?”.

– Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero, religioso e no (Juniores):

1) Melissa Storchi (Bibbiano, REGGIO EMILIA), Piccolo angelo;

2) Aurora D’Amico (Trappitello Taormina, MESSINA), Tu sei come me;

3) Enrico Palano (Gaggi, MESSINA), Maria, Madre del Buon Cammino;

Menzione d’Onore a Davide Dipasquale (Gaggi, MESSINA), Ne vale la pena;

Menzione di Merito ad Andrea La Monaca (Mazzeo Taormina, MESSINA), A te che non ci sei più;

Menzione Speciale a Giulia Lo Monaco (Gallodoro, MESSINA), L’inverno.

– Premi Speciali:

Premio Speciale “Padre Salvatore Arcidiacono” ad Antonella Vinciguerra (Chianchitta Taormina, MESSINA), Dialogo con Dio;

Premio Speciale “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù” a Palma Civello (Palermo), Il pianto del silenzio (Ai dispersi in mare);

Premio Speciale “Mater Dei” ad Alessandra Santini (Roma), Come una carezza.

Il prestigioso “Excellence Award”, assegnato al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti, è andato all’autrice ligure Rita Muscardin e all’autore siciliano Luigi Antonio Pilo.

La serata è stata impreziosita dalle esibizioni della Maestra di Pianoforte Agnese D’Amore, che ha eseguito all’organo il brano “Avvicinarsi a te”, Inno della Madonna del Buon Cammino, e l’opera “Toccata e fuga in Re minore” di Johann Sebastian Bach.

… Ma il Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” è già proiettato al futuro, difatti è già stata indetta la Tredicesima Edizione del Concorso; la scadenza di presentazione delle Liriche è stata fissata per Lunedì 28 Febbraio 2023; il Bando della nuova edizione è consultabile sulla Pagina facebook Premio di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” – Trappitello Taormina. Per informazioni: poesia.m.buoncammino@gmail.com

Nella foto: alcuni dei Premiati.

