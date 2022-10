Emergenza vulcanica a Stromboli, Protezione civile: “Non uscire da casa”

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito dell’attività vulcanica ‘alta’ in corso a Stromboli, ribadendo l’avviso del Sindaco di Lipari, ricorda che in “caso di eruzione possono seguire ricaduta di balistici (cenere, pietre, massi) e-o onde di maremoto”.

La Protezione civile invita i residenti e quanti si trovano nell’isola a “non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d’aria causato da eventuale esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie”. Invita anche a “proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente all’interno di un edificio in caso di pericolo ed allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca”.

La Protezione civile invita inoltre, se necessario, a chiamare la operativa regionale al numero 80040.40.40 o ai seguenti cellulari per le emergenze: +39 331 6285565, +39 335 5355411, +39 335 7610644 per richieste di intervento e criticità.

