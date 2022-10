Alzabandiera per apertura anno scolastico Istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Un nuovo inizio dell’anno scolastico che comincia con l’alzabandiera per gli studenti dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania.

Un momento solenne, che si è svolto nel cortile della scuola, presenziato dalla dirigente del “Politecnico del Mare”, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere Brigida Morsellino: “Desidero ringraziare i rappresentanti dell’Esercito Italiano, uomini e donne, che hanno accettato il nostro invito. Per la prima volta, in questo istituto, l’inaugurazione dell’anno accademico viene celebrato con l’alzabandiera e il nostro desiderio è quello di farlo diventare un appuntamento istituzionale continuo da celebrare adeguatamente. L’evento di oggi è un punto di partenza per un anno scolastico che sarà denso di tante attività e, come sempre, di grandi soddisfazioni”.

Eccellenza, preparazione e la costanza di mettersi continuamente in gioco per accettare sfide sempre più grandi ed impegnative. Sono queste le parole chiave che hanno caratterizzato l’inaugurazione dell’anno scolastico al Duca degli Abruzzi di Catania.

Ospiti d’onore il Comandante del 62° Reggimento fanteria “Sicilia” Colonnello Paolo Divizia, accompagnato dal Sottufficiale di Corpo 1° Luogotenente Concetto Celeste e dal Maggiore Andrea Marano.

“La cerimonia dell’alzabandiera di oggi- dichiarerà il Comandante del 62° Reggimento fanteria “Sicilia” Colonnello Paolo Divizia nel corso del suo intervento- sottolinea la sinergia tra le due istituzioni, da una parte per garantire una didattica che possa offrire sempre una preparazione non solo culturale agli studenti, dall’altra garantire gli ideali di pace e di libertà, fondamentali per saper affrontare le sfide future”.

