Al Castello Ursino di Catania si celebra il vate del verismo con le melodie di Cavalleria rusticana

In occasione del 100mo anniversario della morte di Giovanni Verga si vuole celebrare, domani 4 Ottobre alle 20.30 presso il monumentale Castello Ursino di Catania, il sommo scrittore siciliano con una delle opere di forte impatto emozionale e intrise di misticismo spirituale composte da Pietro Mascagni, compositore legato indissolubilmente all’autore etneo: CAVALLERIA RUSTICANA.

La celebrazione “in musica” di Giovanni Verga, personalità poliedrica e scrittore immenso, in occasione dell’anniversario della morte, appare dunque non solo doverosa ma necessaria per l’intero panorama culturale nazionale e internazionale.

Un cast di indiscusso valore artistico darà vera voce agli estratti del capolavoro verista in un atto: Marianna Cappellani, soprano, sarà una passionale e verace Santuzza; a vestire i panni di Turiddu sarà la generosa voce di Antonino Interisano, mentre a dare corpo al sanguinoso Alfio ci sarà il baritono Alberto Munafò; completano il cast la Lola di Susanna La Fiura e la mamma Lucia di Antonella Arena. L’evento di gala sarà accompagnato al pianoforte da Francesco Allegra.

Il progetto promosso dal Comune di Catania rientra nella programmazione di “Palcoscenico Catania – La bellezza senza confini” promossa dal Ministero della Cultura.

Nella foto, Marianna Cappellani

