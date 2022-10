A Sinagra mostra Presepi Artistici al Palazzo Salleo

È possibile presentare i propri lavori entro il 14 Dicembre.2022

La Pro Loco di Sinagra in collaborazione con il Comune di Sinagra organizza nel periodo natalizio una mostra di Presepi artistici nel palazzo Salleo dal 16.12.2022 al 06.01.2023.

“A questo proposito vogliamo riprendere il messaggio di papa Francesco che nella Lettera Apostolica ‘Admirabile signum’ sul significato e il valore del Presepe ha proferito queste parole: “Allestite il presepe in ogni luogo. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.

Tutti quanti sono invitati a mettersi in gioco, adulti o bambini, singoli o associazioni. I lavori devono essere presentati entro il 14 Dicembre”.

La mostra sarà inaugurata giorno 16.12.2023 alle ore 17,30; interverranno:

Antonino Musca Sindaco;

Marzia Mancuso Assessore;

Vincenza Mola Presidente della Pro Loco;

Padre Antonio Mancuso Parroco.

