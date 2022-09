Ultime Covid Italia: 22.265 nuovi casi e 43 decessi. In Sicilia 6 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 22.265 i nuovi casi di Coronavirus e 43 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 152.421 che fanno rilevare un tasso di positività del 14,6%. Sono 126 i pazienti in terapia intensiva, otto in meno di ieri, e 3.293 i ricoverati con sintomi, 20 in meno di ieri.

IN SICILIA. Altre sei vittime e 853 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 7.751 tamponi processati. L’indice di positività è 11%..

