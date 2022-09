Torna a Catania “Ursino Buskers”, festival di arti di strada e performative

Torna a Catania Ursino Buskers, il festival di arti di strada e performative dell’Associazione Gammazita, che dal 2014 porta in città artisti da tutto il mondo. Un grande evento gratuito che, per quattro giorni, il 29 e 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre 2022, riempirà il centro storico della città di magia e di arti, lasciando a bocca aperta grandi e piccini in un grande palcoscenico a cielo aperto, a partire dalla tradizionale parata che si terrà proprio il primo giorno, giovedì 29 settembre alle 17:00, e vedrà coinvolti gli artisti della Scuola Popolare di Percussioni Sambazita e tutti i performer che prenderanno parte al festival, con partenza dalla Villa Bellini per arrivare proprio nel cuore dell’evento, il Castello Ursino.

Circo contemporaneo, musica, acrobazie aeree, giochi di fuoco, workshop per adulti e laboratori per bambini e bambine, teatro, bolle di sapone e giocoleria, il festival, che va sotto il leitmotiv “L’arte unisce le persone”, quest’anno è organizzato dagli attivisti di Gammazita, in collaborazione con l’Associazione Musicale Etnea, con il contributo di Coop Gruppo Radenza e la compartecipazione del Comune di Catania. Alcuni degli spettacoli dell’ottava edizione del Festival fanno parte della manifestazione “Catania Risuona a Sud” finanziata dal Comune nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza Senza confini”, che permette di fare rivivere attraverso le arti le periferie, quali piazza Maravigna e il quartiere San Cristoforo.“L’arte è condivisione, sogno comune, riqualificazione, partecipazione popolare. Unisce e cancella confini, discriminazioni e barriere, stupisce e rapisce”, dicono ad una sola voce gli attivisti di Gammazita che in quest’ultimo mese hanno lavorato giorno dopo giorno per mettere a punto ogni dettaglio di uno degli appuntamenti autunnali più attesi in Sicilia. Lo hanno fatto insieme a decine di volontari che ad ognuna delle assemblee cittadine, che si sono susseguite in queste ultime settimane, non si sono tirati indietro per fare sì che, nella quattro giorni buskers, tutto fili liscio.

Ursino Buskers 2022 sarà un’edizione ecosostenibile, come ormai succede da quattro anni: “L’arte – raccontano da Gammazita – non volta le spalle a nessuno, tantomeno all’ambiente, perché la lotta ai rifiuti oggi è un dovere, per tutti e tutte noi, per il nostro pianeta.” In tutte le postazioni gestite dall’associazione Gammazita

ci saranno infatti solo bicchieri e cannucce in materiale 100% biodegradabile e riciclato, ma l’obiettivo è più grande: per le prossime edizioni “diventare 100% ecosostenibili”.

Per la quattro giorni buskers saranno 15mila i metri quadrati chiusi al traffico, 5le aree eventi, 2 parate nel centro storico con Sambazita e gli artisti del festival, 30 e più le compagnie e gli astisti di tutto il mondo, decine di spettacoli gratuiti ogni giorno e ancora workshop per adulti e laboratori per bambini, street market, esposizioni d’arte, street food & beverage.

Ursino Buskers è un festival sociale ideato, organizzato e sostenuto dal basso che mira a restituire alla città di Catania uno dei suoi quartieri più antichi e suggestivi e che trasforma spazi pubblici abbandonati e degradati in luoghi magici e di socializzazione. Tutti gli spettacoli, come da tradizione, saranno gratuiti, ma alla fine di ogni evento verrà esposto l’ormai famoso Cappello, simbolo dello scambio tra artista e spettatore, all’interno del quale potrà essere lasciata un’offerta come riconoscimento dell’esibizione. Un Cappello sarà presente anche all’Info Point del Festival, mentre da Gammazita saranno presenti dei salvadanai, per partecipare e contribuire a tutta l’organizzazione.

LE PIAZZE E LE TEMATICHE

Piazza dei libri – Musica e Circo nella storica piazza di Gammazita

Piazza Maravigna – Circo, Fuoco e Musica in uno dei luoghi storici del Festival

Castello Ursino – Circo nel piazzale antistante il maniero federiciano

Cortile delle Meravigghie – Teatro per un piccolo spazio nel cuore di San Cristoforo

Laterale Castello – Ursino Circo e teatro di Strada lungo le mura del Castello Medievale

GLI ARTISTI E GLI SPETTACOLI

Saranno decine e decine ogni giorno con compagnie internazionali e artisti siciliani e italiani che hanno portato la loro arte da un campo all’altro del mondo. Ecco i nomi: Jacarànda Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna (Concerto), Compagnia Circo Puntino (Circo Contemporaneo – Ruota Tedesca), Daniele Sardella (Circo Contemporaneo – Corda Molle), Tatiana Foschi (Circo Contemporaneo – Acrobatica aerea – Tessuti e trapezio), Compagnia Circo Sorto (Giocoleria – Bolle di Sapone), Acoustic Vibo Project (Concerto), Casentuli (Concerto – Danze Popolari), Espuma Bruma (Circo Contemporaneo – Corda Molle), Lumi Il drago Bianco (Teatro e Fuoco), Compagnia Malerba Teatro (Commedia dell’Arte), Valentina Signorelli (Hula Hoop e Giocoleria), Ezio Scandurra (teatro di Figura), Alex Russo (Circo – teatro di Strada), Giorgioliere (Giocoleria Sperimentale – Clownerie), Compagnia Circo Ramingo (Circo contemporaneo – Giocoleria – Robe cyr), Lisa Sav (Verticali – Contorsione – Hula Hoop), Banda alla Ciance (Banda Itinerante), Rap Game Librino (Concerto), Django’s Tiger (Concerto), Alfio Antico (Concerto), I Lautari (Concerto), Gaspare Balsamo | Ciclopu | (Teatro – Cunto), Olivia Al-Kimiya (Danz – Fuoco), Sonu Bandidu (Concerto), Biagio Guerrea e Puccio Castrogiovanni | Casa Munniìu (Cuntu – Musica), Marzia Ciulla (Teatro – Cuntu).

URSINO KIDS – LABORATORI CREATIVI

Per i quattro giorni si terranno laboratori per bambini e bambine per i quali è necessaria la prenotazione e saranno con: La Giocattolaia (Laboratorio di falegnameria creativa – 6/11 anni), Kemanu (Laboratorio di collage creativo – 3/5 anni), Vanessa Viscogliosi (Laboratorio di lettura e disegno per il progetto Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria edizioni, progetto editoriale di Gammazita – 3+ anni), Mirtillo & Polpetta del G.S.T. Gruppo Speciale Trovamicio (Racconto de “La Zecca dell’invidia” di Angelo Orlando Meloni e Annmaria Piccione, edita da Lunaria Edizioni), Circo Storto (Laoratorio di Bolle di Sapone – 4/11 anni), Valentina Signorelli (Laboratorio di Hoop – 5/11 anni), Lorena Dolci (Lettura Animata con “Mostro del Pisolino” per il progetto Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria edizioni, progetto editoriale di Gammazita – 5+ anni), Piccolo Circo Gammazita con gli allievi della Scuola popolare di Circo Sociale Midulla/Gammazita, Spettacolo di Opera dei Pupi a cura della Marionettistica F.lli Napoli (Uzeta, paladino di Catania).

WORKSHOP PER ADULTI

Concluso il festival gli artisti, fino al 6 ottobre, saranno impegnati in dei workshop per adulti che si terranno al Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo: Laboratorio di Equilibrio e Corda Molle a Cura di Espuma Bruma, Laboratorio di Mano a Mano & Prese acrobatiche a cura della Compagnia Circo Puntino, Workshop di Diablo a cura di Alex Russo – Circo Palla, Laboratorio di Giocoleria: manipolazione dell’oggetto scenico a cura di Giorgioliere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...