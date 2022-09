“Cunti di terra, di mari, di lotta e d’amuri” in “Palcoscenico Catania”

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini” promosso dalla Direzione Comunale Cultura e finanziato dal Ministero della Cultura, proporrà domani sabato 1 ottobre 2022 nell’auditorium dell’associazione I Briganti, in via del Giaggiolo s.n. (San Teodoro), alle ore 17.30, un laboratorio teatrale curato da Salvo Nicotra e Antonio Caruso ed alle ore 20 lo spettacolo “Cunti di terra, di mari, di lotta e d’amuri” di Giada Salerno, con Alfio Guzzetta (voce recitante) e Giada Salerno (chitarra e voce).

“Cunti di terra, di mari, di lotta e d’amuri” è la denuncia, tramite il canto e la poesia, delle difficoltà e sofferenze nella quotidianità del nostro popolo unite anche ai pochi momenti belli, come quelli dell’amore. Nello spettacolo sono presenti brani tratti dalla pièce di Salvo Nicotra “Répitu d’amuri”, ispirata alla vita, ai versi, alla poetica dello scrittore, poeta, narratore e saggista linguaglossese Santo Calì, scomparso nel 1972 ed al quale il Centro Magma ha rivolto sempre particolare attenzione (vedi i fortunati lavori “Nel silenzio lungo della notte” e “’A Muntagna”). E proprio quest’anno si celebrano i 50 anni dalla scomparsa dello studioso Santo Calì.

Giada Salerno, in arte “Ciatuzza”, è una cantautrice catanese trapiantata a Milano, dove insegna, ma che rimane ancorata alle radici della nostra cultura, andando, anzi, a scavare in quella miriade di canti e poesie che sono state e continuano ad essere la linfa della nostra sicilianità che è stata determinante anche nella formazione della lingua italiana. La Salerno non si ferma al semplice scavo, ma, traendone nutrimento, elabora altre creazioni, collegando la tradizione alle problematiche del nostro vivere quotidiano, con la nostra cultura che è in continuo divenire.

L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Catania e con le associazioni “Terre forti” e “I Briganti”. L’ingresso al laboratorio ed allo spettacolo è libero fino ad esaurimento posti. Info: 338.5047480 – 333.3337848, Facebook (Sala Magma).

Laboratorio e spettacolo saranno replicati domenica 2 ottobre, alle 17.30 ed alle 19.00, nella parrocchia San Michele Arcangelo in via Sebastiano Catania 201, nel quartiere San Nullo.

Nella foto, Alfio Guzzetta e Giada Salerno protagonisti dello spettacolo

