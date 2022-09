Concerto del duo Pidone-Finocchiaro in “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini”

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini” promosso dalla Direzione Comunale Cultura e finanziato dal Ministero della Cultura, terrà sabato 17 settembre 2022, alle ore 20.00, nell’auditorium dell’associazione I Briganti, in via del Giaggiolo s.n. (San Teodoro), il concerto chitarra e flauto di Salvatore Daniele Pidone e Giuseppe Mario Finocchiaro.

Il programma prevede brani di Roberto Beccuti, Antonio Carrillo, Ernesto De Curtis e Anonimo popolare (chitarra sola) e di Mauro Giuliani, Niccolò Paganini, Heitor Villa-Lobos, Vito Nicola Paradiso e Rodrigo Riera (chitarra e flauto). L’iniziativa, inserita anche nell’attività concertistica “Fuorischema 2022”, è in collaborazione con il Comune di Catania e con le associazioni “Terre forti” e “I Briganti”.

Salvatore Daniele Pidone nato a Catania, inizia gli studi nella sua città e poi si trasferisce a Milano dove continua gli studi sotto la guida del maestro Mauro Storti. Perfezionatosi sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato numerosi corsi con maestri di fama mondiale come J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Ha suonato in Italia, Francia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa, Ungheria, in Inghilterra. Assistente in corsi di perfezionamento tenuti dal M° A. Diaz e dal M° Mauro Storti. Ha suonato in duo con i chitarristi A. Diaz ed E. Fisk, Senio Diaz. È uno dei vincitori del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn. Nel 2013 e 2015 è stato invitato dal Comitato Direttivo della Festa italiana di London (CA) come artista rappresentativo e ha tenuto una serie di concerti nella regione dell’Ontario. È uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S. M. di Licodia e della sala “The Globe” di Ragusa, inoltre, fa parte delle Associazioni Alirio Diaz di Roma e Centro Magma di Catania. È docente di chitarra al Liceo musicale G. Turrisi Colonna di Catania e all’Accademia “G. Carissimi di Siracusa.

Giuseppe Mario Finocchiaro, flautista e compositore, si è laureato al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania sotto la guida del M° Aura Cosentino nel 1992. Ha studiato con flautisti di fama nazionale e internazionale come Giampaolo Pretto, Monica Finco e Salvatore Vella. Ha svolto intensa attività concertistica in varie formazioni da camera, dal duo flauto e pianoforte al quartetto di flauti, fino all’orchestra di flauti. Ha al suo attivo diverse collaborazioni con artisti, compagnie teatrali e case discografiche, tra cui il pianista e compositore M° Gabriele Denaro e la compagnia teatrale musica e danza Sikilia con la quale si è esibito in Italia e all’estero. Nel 2017 ha iniziato la collaborazione con la casa discografica Musitalia ed ha realizzato il CD “Beautiful”. Nel 2021 è uscito il suo secondo CD con circa venti sue composizioni. Il volume “Metodo completo per il flauto traverso” è dedicato ai ragazzi di scuola media a indirizzo musicale. Per circa 21 anni ha ricoperto il ruolo di docente nelle scuole medie a indirizzo musicale. Attualmente, è docente di ruolo, cattedra di flauto, al Liceo Musicale G. Turrisi Colonna di Catania.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti. Info: 338.5047480 – 333.3337848), Facebook (Sala Magma).

