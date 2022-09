A Gravina di Catania Festival della Birra & Street Food Regionale

Dal 9 al 18 settembre via all’8° edizione

L’evento, che quest’anno giunge all’ottava edizione, sarà presentato il 6 settembre presso l’ufficio direzione del centro commerciale “Katanè”, in via Quasimodo 1 a Gravina di Catania, alle ore 10.00

Ogni sera la colonna sonora del Festival sarà rigorosamente dal vivo. Si comincia il 9 settembre con i Beans e Gino Finocchiaro. Il 10 settembre sarà la volta di Sal Da Vinci. E ancora, Leonardo Fiaschi il 16 settembre e gli Audio 2 il 18 Settembre. Ad esibirsi ci saranno anche Antonio Monforte e I Lautari.

Accanto ai grandi artisti saliranno sul placo molte promesse e giovani talenti che faranno parlare di sé e che riscuoteranno un grande successo tra il pubblico presente. Organizzatori della manifestazione Franco e Mirko Marcantonio mentre allo showman Sandro Vergato il compito di condurre la kermesse.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare che tutto è pronto per un festival che possiede in sé una formula vincente che piacerà sicuramente alle famiglie e alle persone di tutte le età- spiegano Franco e Mirko Marcantonio, organizzatori dell’evento- abbiamo realizzato una kermesse in una vasta area con ampio parcheggio, divertimenti, spettacoli e ovviamente tanti stand pronti a soddisfare le richieste anche dei più esigenti. Parliamo di un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti”.

Spettacoli, coreografie fantastiche e puro intrattenimento.

