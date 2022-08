All’Adrano Summer Festival concerto di Aka7Even

Venerdì 12 agosto salirà sul palco dell’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni) AKA 7EVEN, giovanissimo produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 20, ed infine quest’anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo e con una serie di successi certificati dai dischi d’oro e di platino. Il live di Aka 7Even avrà inizio alle ore 23.00 – Settore GOLD €25 – Secondo settore €15. Opening act (ore 21.00): il cantante e performer palermitano Iveza, Chiwi giovane talento siciliano, nato a Catania nel ‘97 il cui stile si rifà al pop electro e pop rock; il cantante siciliano, tra i protagonisti di Amici 2022, Berna e il rapper classe 1997, originario di Roma, Cyrus Yung.

Il tour di Aka 7even sta riscontrando un grande successo di pubblico, con uno show di respiro internazionale con effetti scenografici con ledwall e visual, cambi d’abito e ballerini: questa sarà la prima tappa in Sicilia per il rapper campano, un appuntamento per ascoltare live i più grandi successi dell’artista e il nuovo singolo Toca feat. Guè, uno dei brani più ascoltati in questa estate.

AKA 7even, pseudonimo di Luca Marzano, nasce a Vico Equense a Napoli il 23 ottobre 2000. Fa il suo debutto nel 2017 all’interno del talent show X Factor ma viene eliminato durante la fase dei bootcamp. Da quel momento, inizia a pubblicare brani con il suo nome anagrafico: con il nome di Luca Marzano nel 2019 esce l’Ep di debutto “Chiaroscuro”. A partire dal 2020 inizia a utilizzare lo pseudonimo di AKA 7even e, l’anno dopo, partecipa alla ventesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi, arrivando in finale e classificandosi terzo (secondo nella categoria canto). Nel programma, firma un contratto discografico con la Columbia Records, con cui pubblica alcuni singoli di successo, tra cui la ballata “Mi manchi”, che raggiunge la 4ª posizione della classifica Top Singoli. Nel maggio 2021 pubblica il singolo “Loca” ed esce l’album di debutto “AKA 7even”, che raggiungono rispettivamente la terza e la seconda posizione nelle classifiche italiane e sono stati rispettivamente certificati disco di platino e triplo platino. Nell’estate dello stesso anno l’artista ha intrapreso la sua prima tournée nazionale denominata “Estate Loca Tour” e si è esibito a eventi musicali come Battiti Live e i SEAT Music Awards. A ottobre 2021 pubblica il nuovo singolo “6 PM”, mentre a novembre riceve l’MTV Europe Music Award come miglior artista italiano a Budapest. Sempre a novembre esce anche il suo primo libro autobiografico dal titolo “7 vite”. Parteciperà al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così”

